PANNELLI SOLARI APPENA INSTALLATI DANNEGGIATI DALLA GRANDINE AL PETDUMBO DI BELLANTE

Un mese fa erano stati installati con entusiasmo, dopo un investimento importante e tanti sacrifici. Oggi di quell'impianto fotovoltaico restano soltanto pannelli sfondati e un conto dei danni che si preannuncia pesantissimo. Tra le conseguenze della violenta grandinata che ha colpito il territorio di Bellante ci sono infatti i gravi danni subiti dall'impianto fotovoltaico dell'azienda Petdumbo, centrato in pieno dai chicchi di ghiaccio di eccezionali dimensioni che hanno devastato l'area. La copertura dei pannelli è stata letteralmente traforata, compromettendo un impianto entrato in funzione appena poche settimane fa. Per l'azienda si tratta di un colpo durissimo, non solo dal punto di vista economico, ma anche morale. L'impianto rappresentava infatti un investimento strategico, realizzato con notevoli sacrifici per migliorare l'efficienza energetica. In pochi minuti, la furia del maltempo ha cancellato il risultato di mesi di lavoro.