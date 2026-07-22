AZZINANO, IL PAESE DEI MURALES TORNA A RACCONTARE I GIOCHI DI UNA VOLTA: AL VIA LA 26ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Dal 20 al 26 luglio Azzinano, caratteristica frazione di Tossicia conosciuta come "Il Paese dei Murales e dei Giochi di una Volta", torna ad animarsi con la 26ª edizione della manifestazione "I Muri Raccontano… I Giochi di una Volta", appuntamento che da oltre un quarto di secolo celebra l'arte, la memoria e le tradizioni popolari.

Promossa dalla Pro Loco, la rassegna rende omaggio all'artista Annunziata Scipione e trasforma ancora una volta il borgo in un museo a cielo aperto, dove i murales raccontano scene di vita quotidiana e i giochi che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni.

L'iniziativa, nata nel 2001 e diventata uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi del territorio, prosegue anche quest'anno con la realizzazione e il restauro di nuove opere. A lavorare tra le vie del paese saranno i pittori Iago Barbieri, di Medolla (Modena), e Damiano Valbusa, di Sirmione (Brescia), impegnati fino al 25 luglio nel dare nuova vita al percorso artistico che oggi conta già 57 murales dedicati ai giochi di una volta.

I visitatori avranno l'opportunità di osservare gli artisti all'opera, dialogare con loro e passeggiare tra vicoli e piazzette alla scoperta di un patrimonio artistico che negli anni ha reso Azzinano una meta conosciuta ben oltre i confini dell'Abruzzo.

La manifestazione rappresenta anche un'occasione per valorizzare l'intero territorio comunale. A pochi chilometri, infatti, il museo di Tossicia ospita una mostra dedicata a Antonio Ligabue, Annunziata Scipione e Cesare Zavattini, offrendo ai visitatori la possibilità di abbinare la visita al museo tradizionale con quella del museo diffuso rappresentato dai murales di Azzinano.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 24 luglio con la Festa della Lavanda, in programma dalle ore 17. In serata, alle 21.30, spazio alla musica con il concerto dei Galileo – Queen Tribute Band.

Sabato 25 luglio, alle ore 18, si terrà un corso di pizzica, mentre dalle 21.30 il palco sarà affidato al Progetto Malafè, protagonista di una serata di musica dal vivo.

La giornata conclusiva di domenica 26 luglio prenderà il via alle ore 15 con il torneo di briscola. Alle 16 è previsto lo spettacolo "Serenata a lu Gran Sasse", mentre alle 21.30 saliranno sul palco I Ragazzi della Balloterapia, che chiuderanno la manifestazione.

Per tutta la durata degli appuntamenti principali, dal 24 al 26 luglio, saranno attivi dalle ore 19 gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare i tradizionali scrippelletti di Azzinano, specialità simbolo del borgo.

Situato a circa sei chilometri dal casello A24 di Colledara-San Gabriele, Azzinano si conferma così un luogo capace di coniugare arte, tradizioni, musica e gastronomia, offrendo ai visitatori un viaggio nella memoria e nella cultura popolare dell'entroterra teramano.