AAA CERCASI CINQUANTA PERSONE DA ASSUMERE IN COMUNI E PROVINCE

La Regione Abruzzo mette in campo un nuovo intervento per potenziare gli uffici degli enti locali, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle realtà montane. L'iniziativa prevede l'inserimento di 50 nuove figure amministrative che avranno il compito di supportare le amministrazioni nella gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione dei finanziamenti europei. Il progetto è stato illustrato dall'assessore regionale agli Enti locali Roberto Santangelo, insieme alla direttrice del Dipartimento Emanuela Grimaldi e al dirigente Pietro De Camillis, in vista della pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse destinato ai Comuni interessati ad aderire. L'intervento dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni di euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione ed è inserito nel progetto "Hub delle Competenze". Di queste risorse, 4 milioni saranno destinati alle assunzioni e un milione alla formazione del personale. Il piano prevede 40 assunzioni a tempo determinato della durata di 36 mesi: 36 unità saranno assegnate a Comuni e Unioni di Comuni, mentre 4 andranno alle Province. I profili richiesti riguardano l'area degli istruttori amministrativi, contabili e tecnici. A queste si aggiungeranno altre 10 assunzioni a tempo pieno negli uffici della Regione Abruzzo. L'obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa degli enti, consentendo loro di seguire con maggiore efficacia la fase di rendicontazione dei progetti finanziati dall'Unione Europea, attività ritenuta fondamentale per utilizzare correttamente le risorse disponibili e accedere ai futuri finanziamenti.