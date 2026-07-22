SEQUESTRATE SEI TONNELLATE DI COZZE E VONGOLE ILLEGALI DESTINATE ALLE TAVOLE DEGLI ABRUZZESI





Un'articolata operazione di controllo lungo la filiera della pesca ha portato al sequestro di circa sei tonnellate tra cozze e vongole e alla scoperta di un'attività clandestina destinata alla commercializzazione di molluschi privi delle necessarie garanzie sanitarie. L'attività è stata condotta dagli ispettori pesca del 14° Centro Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Pescara, con il supporto del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova. Gli accertamenti hanno consentito di interrompere un sistema illecito che avrebbe immesso sul mercato prodotti privi della prescritta tracciabilità e dei controlli sanitari previsti dalla normativa, con possibili ripercussioni sia sulla salute dei consumatori sia sulla concorrenza nei confronti degli operatori regolari. Durante le verifiche è stato inoltre individuato, all'interno di un magazzino situato nell'area di un mercato ittico, un centro di spedizione di molluschi completamente privo delle autorizzazioni necessarie. Secondo gli investigatori, nella struttura venivano utilizzati timbri sanitari contraffatti riportanti i riferimenti di un centro regolarmente autorizzato ma estraneo all'attività scoperta. Attraverso questo sistema sarebbe stata attribuita un'apparente regolarità a prodotti sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge. L'episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di contraffazione di marchi e segni distintivi prevista dall'articolo 474 del Codice Penale.





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