LA FOTO / UN'EDICOLA, UN PEZZO DI STORIA TERAMANA...



Ci sono fotografie che valgono più di mille parole. Non perché immortalino un momento eccezionale, ma perché custodiscono un pezzo di storia destinato a rimanere nella memoria di una comunità. Quella scattata, a mo’ di selfie, dal dottor Crescenzo Allegretto, stamattina davanti alla storica edicola di Porta Madonna racconta proprio questo. Tre generazioni della famiglia Di Salvatore riunite nello stesso luogo: Bruno, il capostipite che ha dedicato una vita alla carta stampata, il figlio Antonio, che ha raccolto il testimone continuando con passione un mestiere sempre più difficile, e il piccolo Niccolò, simbolo di un futuro che guarda con curiosità a una tradizione che sembra appartenere a un altro tempo, ma che continua ad avere un valore immenso. A vegliare sulla scena c'è anche il fedele "supervisore" Michele, presenza ormai familiare per chi frequenta quell'angolo di città. In un'epoca in cui le notizie scorrono veloci sugli schermi dei telefoni e vengono consumate nel tempo di un dito che scorre verso il basso, l'edicola continua a rappresentare qualcosa di molto più grande di un semplice punto vendita. È un presidio di cultura, un luogo di incontro, uno spazio dove le persone si fermano, si salutano, commentano i fatti del giorno e condividono opinioni. La carta stampata conserva un fascino che il digitale non potrà mai replicare. Il profumo dell'inchiostro, il fruscio delle pagine, il piacere di sfogliare un giornale con calma, di soffermarsi su un titolo, di ritagliare un articolo da conservare. Ogni quotidiano è una piccola fotografia del tempo, un archivio della memoria collettiva che rimane anche quando la notizia online viene dimenticata nel giro di poche ore. Le edicole, soprattutto quelle storiche, sono molto più di un'attività commerciale. Sono punti di riferimento per interi quartieri. Passano ogni giorno studenti, pensionati, professionisti, lavoratori, persone che cercano un giornale ma spesso trovano anche una parola gentile, un sorriso, una battuta o semplicemente qualcuno disposto ad ascoltare. Per questo immagini come quella della famiglia Di Salvatore assumono un significato speciale. Raccontano la forza delle tradizioni che resistono al tempo e la dignità di un mestiere che continua, nonostante le difficoltà del mercato editoriale e il cambiamento delle abitudini. La speranza è che il piccolo Niccolò possa crescere comprendendo il valore di quella storia familiare. Non importa quale strada sceglierà un domani: sapere che dietro quel chiosco ci sono decenni di sacrifici, passione e servizio alla città significa custodire un patrimonio che appartiene non solo a una famiglia, ma all'intera Teramo. Perché finché ci sarà un'edicola aperta all'alba, con qualcuno pronto a consegnare il primo giornale della giornata, ci sarà ancora un luogo dove le notizie non saranno soltanto informazioni da consumare in fretta, ma occasioni per fermarsi, riflettere e sentirsi parte di una comunità. Ed è forse proprio questo il valore più prezioso della carta stampata: non soltanto raccontare la storia, ma contribuire a costruirla, giorno dopo giorno.