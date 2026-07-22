VIDEO / DOPO LA GRANDINATA STORICA, TERAMO CHIAMA A RACCOLTA I COMUNI: VIA ALLA RICHIESTA DI STATO DI CALAMITÀ

Dopo la violenta grandinata che ha messo in ginocchio ampie zone della provincia, il Comune di Teramo si prepara a guidare un'azione istituzionale condivisa per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità e l'attivazione dei ristori per cittadini, imprese e attività produttive. Il sindaco Gianguido D'Alberto, dopo aver disposto una ricognizione dei danni sul patrimonio pubblico e invitato i cittadini a documentare quelli subiti su abitazioni, veicoli e aziende, sta raccogliendo le istanze provenienti da tutti i Comuni colpiti dall'eccezionale evento atmosferico. L'obiettivo è costruire un dossier unitario da trasmettere alla Regione Abruzzo affinché venga avviato l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità e, successivamente, per richiedere al Governo nazionale l'attivazione delle misure straordinarie di sostegno economico. L'intenzione è quella di presentare una richiesta forte e condivisa, supportata da una mappatura dettagliata dei danni registrati nei diversi territori. La grandinata, con chicchi di dimensioni eccezionali, ha provocato parabrezza sfondati, carrozzerie devastate, coperture danneggiate, impianti fotovoltaici distrutti, attività allagate e pesanti ripercussioni anche sul comparto agricolo. Il coordinamento tra i Comuni punta a dare maggiore peso alla richiesta istituzionale, dimostrando come il fenomeno abbia avuto carattere eccezionale e abbia interessato un'area molto vasta del Teramano. Solo attraverso il riconoscimento dello stato di calamità sarà infatti possibile attivare i percorsi necessari per ottenere risorse straordinarie e forme di risarcimento destinate a famiglie, imprese e amministrazioni locali. Nei prossimi giorni proseguirà la raccolta delle segnalazioni e delle stime economiche dei danni, passaggio indispensabile per quantificare l'entità dell'emergenza e sostenere la richiesta che la Regione dovrà inoltrare al Governo. Nel frattempo resta l'invito rivolto ai cittadini a documentare accuratamente ogni danno subito con fotografie, perizie e ogni elemento utile a supportare le future domande di ristoro.

