DELL'AMORE E DI ALTRI DEMONI / L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA FONDATA SUL VOLONTARIATO

Inizialmente l’idea era pubblicare per oggi qualcosa sul tema “San Valentino”, invece vi racconterò una bellissima storia dove ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti non e’ puramente casuale.

Si parla comunque di amore, non Eros, ma Philos e Agape : l’amore fraterno, universale e perché no spirituale.

Stavo per andare a lavoro, apro Facebook e vedo che sul gruppo del mio paese una dolcissima paziente pubblica un appello per un gattino intrappolato in un cantiere, lei, visto lo stato di gravidanza, non si sente di avventurarsi, ma chiede aiuto.

La raggiungo poco dopo, entro nel cantiere e raggiungo il gattino che, ahimè, mi rendo subito conto essere cieco, probabilmente per una rinocongiuntivite da cucciolo, aveva perso entrambi gli occhi.

A quel punto cerchiamo aiuto, accorrono altre persone, ma la situazione precipita poco dopo: il poverino cercando di scappare, ma essendo non vedente, precipita in un vascone molto profondo e pieno di acqua, il terrore si impossessa di me e di noi, lo vediamo sommerso, iniziamo ad aver seriamente paura, io non riesco a scendere, non c’è modo di raggiungerlo.

Chiamo una vigilessa, non la conosco personalmente, ma so che e’ un’anima bella, le dico “aiutaci!”, ci sostiene moralmente ci suggerisce qualcosa da fare.

Allertiamo i vigili del fuoco, ma ci dicono che non possono intervenire perché il cantiere e’ proprietà privata, a quel punto ricorriamo ai carabinieri i quali, che Dio li benedica, subito allertano loro i vigili del fuoco che ci dicono che sarebbero da noi di li’ a poco.

Intanto ho paura che lui affoghi, non riesco ad aspettare, faccio tante telefonate e tutti si mobilitano.

Chiamo l’amica architetto, sta lavorando, ma molla tutto e corre, chiamo il mio compagno che e’ in riunione in azienda, ma anche lui lascia tutto e ci raggiunge.

Ma noi non possiamo, non abbiamo i mezzi per scendere nell’acqua, l’ansia sale ma finalmente arrivano i vigili del fuoco, in quattro scendono con le scale, alla fine riescono a salvarlo e noi respiriamo, finalmente.

Io intanto devo scappare a lavoro, ma continuo a mobilitare tutti quelli che credo possano aiutarci, la catena umana si allarga, amiche, pazienti che ho contattato, volontarie e persone che stavano seguendo sul social la storia riescono in pochissimo tempo a trovare delle volontarie che lo prendono in cura, sono persone con la “ P” maiuscola che si dedicano a proprie spese ad aiutare animali sfortunati.

Il micio ora e’ da loro, in una colonia, cercheranno un’adozione del cuore, un gatto cieco non può esser rimesso in strada, già per miracolo e’ sopravvissuto fino ad ora.

Lui e’ salvo e lo siamo anche noi, e’ salva la parte di noi che non si gira dall’altra parte.

Alla fine della giornata ero felicissima in primis per aver visto quante belle persone esistono, quante persone si sono mosse per aiutare e trovare una sistemazione degna al piccolo.

Sono messaggi di speranza, sono i segnali che qualcosa di buono possiamo ancora farlo, nessuno ha esitato, nessuno si e’ tirato indietro, tutti si sono fermati da ciò che stavano facendo e hanno fatto tutto ciò che potevano.

A fine serata vengo contattata dalla presidentessa della associazione “ Stregatte”, mi chiede di raccontare l’accaduto e mi commuove percepire l’amore che queste donne mettono in questa missione, chiedo il loro iban per sostenerle, sono volontarie e l’Italia, da qui il titolo del mio articolo, e’ una repubblica fondata sul volontariato…

Le associazioni animaliste, la croce rossa, la protezione civile e tante altre ancora… lo spettacolo del volontariato, il mondo che muovono, la tristezza nel constatare che se non esistessero sarebbe un mondo peggiore.

Il volontariato e’ un pianeta, un cerchio umano fatto di mani che si stringono e ci stringono in una morsa che non teme difficoltà e di difficoltà ne hanno e come se ne hanno!

Il volontariato si auto sostenta, non e’ mai stanco, dove c’è un bisogno il volontariato c’è, dove non arrivano le istituzioni, dove esse si girano dall’altra parte i volontari iniziano la loro battaglia.

Proprio pochi giorni fa le associazioni animaliste piangevano la morte di una “ staffettista” e del suo autista, persone che macinano chilometri per portare animali in adozione nelle loro nuove case e in questo pianto dovremmo bagnarci tutti le guance.

Non viviamo nel “ migliore dei mondi possibili” ma oggi noi tutti eravamo in quella vasca piena dì acqua, tutti stavamo annegando, e cercando di salvare quel gatto abbiamo salvato noi stessi, la nostra fede negli altri, la nostra parte migliore e la peggiore che forse in questi gesti trova la propria catarsi.

Ho tante persone da ringraziare, la maggior parte nemmeno le conosco e in primis Francesca che come al solito stupisce brillando più dei suoi capelli biondi, una che il suo brutto quarto d’ora lo ha passato e per questo c’è sempre nel brutto quarto d’ora degli altri, le Stregatte, Monica, Emidio, Marcello, Alessia, Miria, Gilda, Daniela, i carabinieri di Giulianova e i vigili del fuoco…

Vi auguro un buon san Valentino, magari oltre ai baci perugina mandate qualche euro a chi vive per aiutare.

Eros passa, Eros e’ effimero, Philos e Agape non passano mai perché si alimentano di nobiltà, nobiltà d’animo e quella o la hai o non la hai, non si compra, non la regalano.

Vi auguro di festeggiare l’amore anche se siete single, l’amore ha tante forme e oggi l’ amore erano i vigili del fuoco grandi e grossi a rincorrere un gattino cieco in difficoltà e tutti noi che abbiamo trattenuto il respiro fino alla fine , fino al lieto fine, come nelle favole belle.

In penultimo ricordo che il gatto e’ in adozione, e’ dolcissimo, ha bisogno di una adozione in sicurezza, ma e’ totalmente autosufficiente, ha vissuto quasi un anno in strada senza vedere nulla, figuriamoci come starebbe in casa!

E in ultimo segnalo le Stregatte, che trovate anche su Facebook e le tante altre associazioni a cui donare qualcosa, per ringraziarle, perché fanno quando noi siamo troppo impegnati a fare altro.

Alessia Di Ferdinando