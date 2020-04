VIDEO / LANCIOTTI CHIEDE INTERVENTI PER RILANCIARE LE IMPRESE IN PROVINCIA DI TERAMO

Un aiuto per salvare il settore della Moda. Un lavoro che forse non andava fermato. La Cna Abruzzo solleva i tanti problemi che si trova ad affrontare il settore con l'ipotesi riapertura alla libera circolazione, prevista per il prossimo mese di maggio.

Stessa situazione anche per le altre imprese, tanto che Gloriano Lanciotti direttore della Cna e presidente della Camera di Commercio di Teramo ha lanciato l'allarme da tempo.

ASCOLTA QUI LANCIOTTI