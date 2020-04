I LAVORATORI DI ATR E VECO AUGURANO UN "BUON 25 APRILE"

FIM CISL e FIOM CGIL della provincia di Teramo, in un momento così particolare, augurano a tutte e tutti un buon 25 aprile, auspicando si riscopra il senso vero della Resistenza che 70 anni fa ci ha liberati dalla dittatura. Donne e uomini che decisero, in nome di un ideale, di mettere in gioco le proprie vite per costruire una società più giusta, in cui si potesse essere liberi: di esprimersi, di muoversi e liberi dal bisogno.

Oggi, in troppi, sono costretti a vivere prigionieri di bisogni che non riescono a soddisfare perché vittime di vicende che non sembrano trovare soluzione. Soprattutto per loro, per la loro resistenza collettiva ed individuale, questo 25 aprile dovrà rappresentare un momento di liberazione.

Per i 150 dipendenti dell’ATR, che per reclamare il diritto a vedersi pagato lo stipendio, hanno scioperato e presidiato, ininterrottamente per tre settimane, giorno e notte, la loro fabbrica, ma che ancora non ancora un euro.

Per i 50 lavoratori della VECO, che per difendere il proprio posto di lavoro, in fonderia, hanno combattuto per anni, ritrovandosi, infine, senza neanche la cassa integrazione pagata.

Per le migliaia di metalmeccaniche e i metalmeccanici le cui fabbriche in queste settimane si sono fermate per la cassa integrazione e i cui soldi tardano ad arrivare. Soldi che non arrivano anche a causa della gestione della Regione Abruzzo che si è dimenticata di preoccuparsi di tutti. Si è preferito seguire le sirene romane e su quell’onda inventarsi sussidi di difficile accesso e senza un reale ritorno. Non ci si è preoccupati, invece, di inviare le domande di cassa in deroga: troppo presi, forse, in teatrini che hanno visto amministratori ammainare bandiere il cui senso gli era probabilmente ignoto, stanno costringendo migliaia di famiglie a vivere nell’attesa di soldi che non arrivano.

E questo 25 aprile dovrà rappresentare, anche, il ringraziamento a chi, oggi come ieri, si è messo a disposizione degli altri combattendo un virus che ha diffuso paura e morte. E il nostro ringraziamento va, in particolare, ai metalmeccanici manutentori degli ospedali che con la loro attività e con il loro solito spirito di sacrificio, hanno consentito che queste strutture continuassero a funzionare anche durante l’emergenza.

Seguendo il loro esempio ne potremo uscire, insieme. Perché nessuno si salva da solo e ci salveremo solo se ne, uno a fianco all’altro, capiremo che la solidarietà sarò l’arma che ci consentirà di vincere, tutte e tutti.