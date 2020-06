BANCA POPOLARE DI BARI, OK A TRASFORMAZIONE IN SPA E AUMENTO DI CAPITALE

"Abbiamo proclamato l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bari delle proposte di trasformazione della banca in società per azioni e di aumento di capitale destinato al Fondo interbancario e a Medio credito centrale, previa copertura delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro". Lo ha annunciato Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari della BpB al termine dell'assemblea. "Verrà aperto un tavolo di conciliazione e solidarietà, le cui regole verranno decise anche insieme alle associazioni di azionisti, aperto a tutti coloro i quali non sono destinatari dell'offerta risarcitoria". Lo ha detto Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari della Banca popolare di Bari, parlando con i giornalisti al termine dell'assemblea che ha dato l'ok alla trasformazione in Spa. "Intanto verrà aperto un tavolo. Secondo noi è molto importante - ha detto - perché, al di là della considerazione dei soci dell'aumento di capitale 2014-2015 per i quali è previsto un risarcimento pari a 2,38 euro per azione, il che vuol dire l'ultima quotazione nel mercato HI-MTF - una proposta significativa che c'è tempo di valutare fino al 31 luglio -, per gli altri azionisti apriamo questo tavolo anche per comprendere se ci sono situazioni particolari di disagio o di interesse che meritano di essere valutate". Blandini ha spiegato anche che "per gli azionisti più risalenti abbiamo predisposto i warrant per chi è intervenuto in assemblea, quindi la Banca popolare di Bari 2.0, nel momento in cui avrà potuto avviare l'attuazione del piano industriale, potrà consentire ai soci di sottoscrivere con la consapevolezza di quello che stanno facendo".