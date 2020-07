VIDEO- FOTO / PRESIDIO BETAFENCE OGGI A TORTORETO: LA POLITICA SI MOBILITA: «NON PERMETTEREMO ALL'AZIENDA, CHE VA BENE, DI DELOCALIZZARE IN POLONIA»

Politica tutta mobilitata per impedire che la Betafence di Tortoreto delocalizzi, si dice, in Polonia. Sono in sciopero i 155 lavoratori preoccupati per la loro condizione dopo che, qualche giorno fa, i vertici dell'azienda che è in attivo hanno annunciato l'intenzione di lasciare Tortoreto. Oggi giornata di presidio con i sindacati e la politica tutta presente davanti all'azienda. C'erano i sindaci di Mosciano, Tortoreto, Giulianova, i consiglieri regionali e l'assessore regionale Fioretti della Lega, il consigliere Dino Pepe, i sindacati. Non mancava nessuno. Il presidente della Provincia convocherà un tavolo istituzionale provinciale mentre l'onorevole Zennaro cercherà di spostare la vertenza al Mise e di creare un tavolo nazionale. Le forze sono tutte concentrate a fare in modo che nessuno possa rischiare di rimanere senza posto di lavoro.

