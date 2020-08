BETAFENCE, LA REGIONE IN AIUTO DEI LAVORATORI INTERVERRÀ AL MINISTERO

Ieri sera l'Assessore Regionale Guido Quintino Liris si è recato presso il presidio organizzato dai lavoratori della Betafence di Tortoreto.



Liris ha voluto questo incontro con i lavoratori che presidiano da giorni l'azienda per farsi portavoce della solidarietà del Governo regionale e della volontà dello stesso di perseguire ogni via alla ricerca di una soluzione a questa crisi.



La Regione è al fianco dei 155 lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro a causa di questa decisione scellerata del gruppo PRÆSIDIAD e del fondo di investimento Carlyle (proprietario del gruppo), di chiudere lo stabilimento alla fine di questo anno.



La richiesta di intervenire presso il Ministero dello Sviluppo Economico, proposta dai Sindacati dei Lavoratori, verrà affiancata, così come dichiarato da Liris, anche dal Governo Regionale.



Ad accompagnare l'Assessore Liris è tornata una delegazione di Fratelli d'Italia di Teramo con la Coordinatrice Marilena Rossi, il Sindaco Piccioni ed il nostro consigliere comunale Figliola.