IL COMUNE DI NERETO NOMINA VINCENZO DI FELICE AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TERCAS

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas, che si è tenuto oggi nel pomeriggio in Palazzo Melatino, ha proceduto a nominare Vincenzo di Felice, manager di un’azienda farmaceutica, su designazione del Comune di Nereto,quale componente del Consiglio stesso. Di Felice resterà in carica per i prossimi 5 anni.