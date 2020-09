FONDAZIONE TERCAS, ECCO LA TERNA DELL'UNITE MENTRE SOLO IL COMUNE DI TERAMO INVOCA LA PRIVACY

Ecco la terna dell'Unite per la Fondazione Tercas: si tratta di Luciano D'Amico ex rettore, Paola Besutti, musicolaga e pianista e Dario Compagnone ex preside della facoltà di Bioscenze.

Il comune non comunica la sua invece per una questione di privacy. Si sa solo che c'è Tiziana Di Sante (consigliere uscente) ed una dirigente scolastica. Il mistero continua.

La Fondazione deciderà nei primi giorni di ottobre mentre è in uscita nei prossimi giorni un bando della durata di circa un mese per la nomina di due consiglieri di indirizzo di nomina del consiglio stesso.