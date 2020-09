FONDAZIONE TERCAS, C'E' IL BANDO PER DUE CONSIGLIERI DI INDIRIZZO

La Fondazione Tercas ha pubblicato oggi sul proprio Sito Internet un Invito, rivolto ai soggetti in possesso dei necessari requisiti, a presentare la candidatura per l’individuazione di due componenti del proprio Consiglio di Indirizzo, da nominare in via esclusiva ed autonoma, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lettera h), dello Statuto.

Ciascun soggetto interessato potrà formulare la propria candidatura consultando l’Avviso edutilizzando gli appositi Moduli disponibili sul Sito Internet www.fondazionetercas.it.

I termini e le modalità di presentazione delle candidature sono indicati nel suddetto Avviso.