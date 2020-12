VIDEO / BANCA POPOLARE DI BARI, BARTOLINI CHIEDE LA MOBILITAZIONE DEL CONSIGLIO E IL SINDACO CHIAMA IN CAUSA LA REGIONE

Il consigliere comunale di Italia Viva, Flavio Bartolini, ha chiesto oggi, durante il consiglio comunale che si è tenuto al Parco della Scienza, un assise straordinaria per impedire la soppressione delle filiali ma anche di inserire all’interno del cda un rappresentante locale. Pronta la replica del sindaco che chiama in causa la Regione Abruzzo che su questa vicenda non si è ancora espressa.

ASCOLTA QUI BARTOLINI E IL SINDACO