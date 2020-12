REGIONE, SCONTRO SUL BILANCIO CON TROPPI TAGLI. LEGGI IL DOCUMENTO, OGGI CONFERENZA DELLE OPPOSIZIONI

Si prevede un feroce scontro sul bilancio rilasciato ieri, in Regione, dai revisori dei conti, stavolta con qualche appunto ( come si puo' leggere dalla relazione infondo all'articolo). «Gli stanziamenti di cassa appaiono poco attendibili e poco rispondenti ai principi di corretta e veridica programmazione - dichiara Silvio Paolucci a Il Centro - Pur osservando che in linea di principio la mancata corrispondenza tra previsione e risultanze rientra nella normale fisiologia della gestione di bilancio, si sottolinea che per non privare il bilancio di significato, è necessario adottare opportuni comportamenti in fase di programmazione e gestione». Tra gli appunti mossi dal collegio, ce n'è uno sulle società partecipate («Non è stato previsto alcun accantonamento al fondo vincolato a copertura delle perdite, pur essendo in presenza di società con un risultato negativo») e un altro su alcune discrepanze nei trasferimenti che la giunta riconosce al consiglio («Si riscontrano differenze tra gli stanziamenti per investimenti previsti nel bilancio di previsione della giunta e le somme in entrata previste nel bilancio di previsione del consiglio regionale per gli anni 2021-2023».

Di tutto questo si parlerà oggi nella seduta del consiglio regionale.

