VIDEO / GLI AMMESSI AL PROGETTO "SPAZIO LAVORO FUTURO" HANNO UN'ETA' MEDIA DI 50 ANNI

Gli ammessi hanno un’età media di 50 anni. Si tratta di 52 uomini e 48 donne. I corsi di formazione, che permetteranno di ottenere una qualifica professionale, partiranno entro l’estate salvo nuove complicazioni legate al Covid-19.

Sono 100 i beneficiari ammessi alle attività di orientamento e, successivamente, ai tirocini retribuiti nell’ambito del progetto “Spazio Lavoro Futuro” risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” (D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019) promosso dalla Regione Abruzzo con l’obiettivo di favorire e sostenere interventi di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di un centro di aggregazione per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro all’interno della struttura del Centro Turistico Polivalente, ex galoppatoio di Tossicia. L’obiettivo ultimo dell’intervento voluto dalla Regione Abruzzo è quello di contrastare il fenomeno della povertà, nelle sue diverse forme, e dell’esclusione sociale.

I beneficiari, tutti soggetti svantaggiati residenti in provincia di Teramo, sono così distribuiti all’interno dei quattro Ambiti Distrettuali Sociali del territorio: 40 sono presi in carico dai Servizi sociali professionali dell’A.D.S. n. 24 “Gran Sasso - Laga”; 20 dai Servizi sociali professionali dell’A.D.S. n. 20 “Teramo”; 20 dai Servizi sociali professionali dell’A.D.S. n. 21 “Val Vibrata”; 20 dai Servizi sociali professionali dell’A.D.S. n. 22 “Tordino - Vomano”. In tutto sono state 283 le domande pervenute per prendere parte al bando.

