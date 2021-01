VIDEO / IN CRISI TURISMO E COMMERCIO, LA CAMERA DI COMMERCIO "GRAN SASSO" STUDIA I PROSSIMI BANDI PER LE IMPRESE

L’economia abruzzese segue la tendenza nazionale e le notizie non sono positive per il turismo e il commercio mentre tiene l’agroalimentare e il farmaceutico. Per questo motivo, a febbraio la Camera di Commercio del Gran Sasso ascolterà tutte le categorie prima di avviare i bandi che supporterà l’economia locale. Il Presidente Ballone tira dritto e con la nuova governance cerca le soluzioni per le aziende abruzzesi.

