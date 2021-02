VIDEO / BETAFENCE, QUARESIMALE PROVA A RICONVOCARE LA PROPRIETA'

Betafence, da oggi iniziano 16 ore di sciopero per cercare di salvare i posti di lavoro. La Regione ha sospeso il tavolo delle trattative e convocherà in Regione la proprietà della Betafence prossimamente per dare una scolta alla vertenza in corso.

