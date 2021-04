VIDEO / BETAFENCE C'E' STATA L'ATTESA SVOLTA, NIENTE LICENZIAMENTI FINO AL 2022 E CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Buone, ottime notizie, per la Betafence di Tortoreto i cui lavoratori accedono tutti ai contratti di solidarietà ed ottengono il blocco dei licenziamenti fino a giugno 2022. Come sono andate le cose dopo l'incontro in azienda di ieri lo racconta Marco Boccanera della Cisl.

ASCOLTA QUI E SU R115 BOCCANERA