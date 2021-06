VIDEO / LA FONDAZIONE TERCAS SOSTIENE LA RICERCA SCIENTIFICA CON DUE PROGETTI DI UNI.TE E IZS

Due i progetti finanziati dalla fondazione Tercas: quello dell’Unite che ha illustrato il Progetto sulle “Nuove frontiere dell'homing cellulare nella diagnostica delle patologie tumorali” e quello dell’Izs con il Progetto “proDIACO DIagnostica Animali da Compagnia” che ha come obiettivo principale la messa a punto di tecnologie innovative per la diagnosi di malattie infettive virali umane. In questo caso si calcola che almeno il 61% di tutti i patogeni che colpiscono l'uomo abbia un'origine animale e circa il 75% delle malattie emergenti, negli ultimi 10 anni, sia stato trasmesso all'uomo da animali o attraverso alimenti di origine animale.