FIRA, SOVVENZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI: ECCO LA GRADUATORIA

Nei giorni scorsi gli Uffici di Fi.R.A. hanno concluso il lavoro di preistruttoria dell’intervento “Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali e i liberi professionisti” e oggi sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per una dotazione finanziaria di € 4.140.000 (€ 3.140,00 per la linea 1 di intervento “ditte individuali e lavoratori autonomi” e € 1.000.000,00 per la linea 2 “liberi professionisti”). Le domande pervenute sono state oltre 6.000.

Tale Avviso pubblico è stato finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con un fondo perduto, una tantum, appunto, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19. Un intervento che ha rappresentato una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata a contrastare gli effetti negativi di natura sociale, economica e finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19.

“Ringrazio gli uffici che hanno lavorato alacremente perché i tempi di istruttoria di questo Avviso fossero celeri e in linea con la finalità dell’intervento, ossia aiutare lavoratori autonomi, ditte individuali e i liberi professionisti in difficoltà a causa della pandemia. - Ha commentato il presidente di Fi.R.A., Giacomo D’Ignazio - Un risultato raggiunto anche grazie alla riorganizzazione degli uffici, avvenuta nei mesi scorsi, e che ha consentito di migliorare le procedure e ridurre i tempi, rendendo l’azione di Fi.R.A. più efficiente”.

Per l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale “Il bando ha avuto una risposta da parte delle piccole imprese e dei professionisti straordinaria, che conferma le difficoltà che sta attraversando questo settore a causa della crisi provocata dalla pandemia. La Regione, grazie al lavoro di squadra con la Fira, ha gestito in meno di sei mesi un bando complesso che ha visto un’adesione altissima e ora siamo pronti, una volta che le graduatorie diventeranno definitive, a liquidare i contributi”.

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/sovvenzioni-una-tantum-lavoratori-autonomi-graduatoria-provvisoria