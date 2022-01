ADDIO A GIUSEPPE BOTTANELLI, RE DELL'ACCIAIO CON IL GRUPPO PROFILMEC, L'AZIENDA E' ANCHE A TERAMO

L'industriale bresciano Giuseppe

Antonio Bottanelli, fondatore e presidente del Gruppo Profilmec,

specializzato nella produzione di tubi e profilati in acciaio, azienda

leader nel settore degli elettrosaldati di precisione, è morto a

Torino all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa, ad esequie

avvenute, è stato dato oggi dalla famiglia "con senso di smarrimento e

dolore". "Capitano d'industria, imprenditore talentuoso e grande guida

per tutti noi", così lo ricordano i suoi cari, Bottanelli si è spento

nella clinica Fornaca di Torino.

Era nato nel 1937 a Capo di Ponte, in Val Camonica, paese del

Bresciano cui rimase sempre legato. Orgoglioso del suo diploma di

geometra, Bottanelli è stato uno degli esempi più illustri

nell'imprenditoria italiana di 'self made man' nel suo campo, tanto da

guadagnarsi la definizione di 're dell'acciaio'. La storia di

Profilmec affonda le sue radici negli anni del Novecento, periodo di

fondazione di quasi tutte le aziende del Gruppo: da allora il core

business è la produzione e commercializzazione di tubi e profilati di

precisione in acciaio formati a freddo, elettrosaldati ad alta

frequenza ricavati da nastri laminati a caldo decapati, laminati a

freddo e rivestiti.

Profilmec Group, con la sua casa madre situata a Torino e le sue

controllate situate a Cuneo, Torino, Pordenone e Teramo - per un

totale di 7 stabilimenti produttivi - occupa una superficie totale di

oltre 450.000 metri quadri, dei quali 140.000 coperti. La produzione è

di circa 3 milioni di metri al giorno, pari a circa 1.450 tonnellate

giornaliere. La sedi principali del Gruppo sorgono nel Nord Italia: ad

Ovest, nell'area di Torino e di Cuneo si trovano la Profilmec Spa, con

Lita Spa, mentre ad Est, nella zona di Pordenone, è situata la Ispadue

Spa, realtà all'avanguardia nel campo della produzione di tubi

saldati. A questi due poli si aggiunga la Sims Srl di Teramo, che

realizza profilati in ferro e acciaio spezzonati replique rolex su

misura. Società commerciali e centro servizi sono poi Sit Spa e Cmp

Spa.

Al Gruppo appartiene anche una primaria società impiantistica, Rolm

Srl, specializzata nella progettazione e nella costruzione di impianti

per la lavorazione della lamiera situata nella provincia di Cuneo, la

quale garantisce a tutte le altre società del Gruppo un costante

aggiornamento tecnologico degli impianti e dei macchinari, oltre a

vendere a terzi.