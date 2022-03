VIDEO / IL FUTURO DEL TURISMO DELLA MONTAGNA TERAMANA AFFIDATO A ZIP E FLYLINE

Non ci sono soltanto lo sci e gli impianti di risalita nei progetti di rilancio del comprensorio turistico dei Prati di Tivo dell’amministrazione comunale di Pietracamela. Turismo accessibile e turismo famigliare sono gli obiettivi di almeno tre progetti che oggi a R115 (durante la Rassegna Stampa) l’assessore comunale alle politiche economiche Salvatore Florimbi ha illustrato. A partire dalla realizzazione di un parcheggio interrato sul piazzale dei Prati di Tivo, con annessi servizi sul piano a raso e da altri due idee turistiche che già altrove, in montagna e non solo, in Abruzzo come in molte mete di villeggiatura, hanno riscosso notevole successo: la zipline e il flyline, due modi suggestivi di vivere la natura e il panorama circostante.

