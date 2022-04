ZES ABRUZZO, INCONTRO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO MAURO MICCIO PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Una giornata di lavoro particolarmente interessante che ha visto protagonista il Commissario Straordinario della ZES Abruzzo – il Prof. Mauro Miccio, l’evento organizzato oggi a L’Aquila dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Alla presenza del Vice Presidente della Giunta Regionale, Emanuele Imprudente, del Presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, del Presidente ANCI regionale, Gianguido D’Alberto, del Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli i lavori, coordinati dalla Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia – Antonella Ballone - sono stati seguiti da una affollata platea composta da rappresentanti istituzionali, delle Associazioni di categoria imprenditoriali, dai Comuni interessati, dalle imprese, dai rappresentanti del mondo del credito.

All’unanimità le zone economiche speciali sono riconosciute uno strumento fondamentale per il rilancio imprenditoriale dei territori, per aumentarne la competitività, per attrarre investimenti. Per raggiungere tali obiettivi è stata, da tutti gli intervenuti, evocata l’unità di intenti e la collaborazione che deve trasversalmente essere assicurata dai soggetti istituzionali e privati che entrano nei procedimenti previsti dalla zona economica speciale.

“Oggi abbiamo dato un taglio molto operativo al meeting – afferma Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia – organizzando incontri one to one con i comuni e con le imprese al fine di approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalle zone economiche speciali. Il ruolo dell’ente camerale è quello di affiancare le imprese con attività di tutoraggio e di assistenza specialistica, ed inoltre fornire supporto all’attività del Commissario, per quanto di nostra competenza. D’intesa con il Commissario, a breve, saranno attivati sportelli Zes sul territorio per fornire informazioni in ambito fiscale e supporto amministrativo alle imprese investitrici.”