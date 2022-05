APPALTI/ CHIESTO IL REINSERIMENTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE PER MANTERE 20 MILA POSTI DI LAVORO

Assemblea oggi pomeriggio, organizzata dalla CGIL Abruzzo Molise, dalla Filcams e dalla Funzione Pubblica, con i lavoratori, i parlamentari abruzzesi (Antonio Zennaro e Valentina Corneli) e il consigliere regionale Dino Pepe per parlare del rischio posti di lavoro nel settore appalti che in Abruzzo interessa 20 mila persone. L'assemblea ha chiesto a gran voce l'inserimento della clausola sociale con l'impegno di continuare iniziative sul territorio. Si è discusso del decreto appalti e sono emerse le volontà da parte dei parlamentari di battersi per la reintroduzione della clausola sociale e per la tutela occupazionale. I parlamentari abruzzesi hanno promesso aggiornamento continuo sul tema e hanno dato disponibilità, qualora servisse, per altre iniziative. La Cgil si dice soddisfatta fino alla reintroduzione della clausola sociale nel DDL Appalti non sarà realtà.