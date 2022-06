ARCA ROSSA, NEL SETTORE DEI MOBILI PER UFFICIO, E’ COMINCIATO IL FUTURO

Se volessimo raccontarla solo con la grammatica del business, quella che annuncia questo comunicato sarebbe un’importante operazione di acquisizione di due aziende storiche del nostro territorio, Arcadia Componibili e Penta srl, da parte di una nuova interessantissima realtà: Arca Rossa.

E già così, sarebbe una notizia importante. Ma c’è di più. Molto di più.

E lo si intuisce nella lettura del management della nuova Arca Rossa, costituita dall’Ingegner Antonella Pompilii e dal Dottor Pierluigi Pompilii.

Fratelli. Figli d’arte, di quel Primo Pompilii che per primo ebbe la visione di una nuova idea di impresa, fondata sulla qualità e sulla cura del dettaglio.

E allora, ecco che questa non è “solo” la pur importantissima notizia della nascita di una nuova realtà imprenditoriale, ma una porta che si schiude sul futuro, un salto generazionale che non vuole porsi come mera trasmissione di padre... in figli, ma come occasione straordinaria per cambiare, rinnovare, adottare nuovi linguaggi, nuovi sistemi e affrontare nuove sfide.

Arca Rossa, è il futuro che si fa presente ereditando tutto il meglio del passato.