VIDEO / IZS, D'ALTERIO: "TERAMO DIVENTERA' LA CAPITALE DELLA ONE HEALTH". AL VIA LA TRE GIORNI DEL PREMIO CON SCIENZIATI INTERNAZIONALI

"So che è un'ambizione altissima ma credo che ci siano le condizioni per far diventare Teramo la capitale della One Health". Ci crede il direttore dell'Istituto Zooprofilattico "G.Caporalre", Nicola D'Alterio, che stamane ha dettagliato la tre giorni che, dal 14 al 16 ottobre prossimi, porterà in città "scienziati di calibro internazionale da Austrialia, America, Brasile, Europa, tutti animati dall'urgenza di mettere al centro la Salute Unica. L'Izs lavora da tempo con questo spirito, è un approccio che può fare la differenza". E arriva il premio, il primo in assoluto mai organizzato su scala mondiale, "One Health Award" che vedrà cinque riconoscimenti per uno scienziato italiano, uno scienziato internazionale, un divulgatore e "ci sarà un premio anche per una storia di successo di calibro internazionale". I premi saranno consegnati nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, al Teatro Comunale (condurrà Giorgia Cardinaletti - giornalista e conduttrice del Tg1). Si tratta di un grande evento scientifico: "Saranno tre giorni di dibattiti, approfondimenti, riflessioni con scienziati, divulgatori, opinion maker e giornalisti che interagiranno tra loro e con l'opinione pubblica nel corso di incontri in programma sia al teatro comunale sia all'Univesrità. Mi auguro vivamente che ci sia la più ampia partecipazione possibile, dagli studenti ai cittadini tutti", annuncia il direttore dell'Izs. Chi ci ha creduto fin da subito, ha ricordato, è stata la Regione Abruzzo "con una legge ad hoc che garantirà il finanziamento di questo Premio per i prossimi tre anni. E' stata lungimirante e, come Istituto, non possiamo che riconoscerglielo", dichiara D'Alterio.

Il Vicedirettore generale della FAO, Maurizio Martina, tra i protagonisti della tavola rotonda di sabato 15 ottobre “One Health One Earth. La salute globale, Istituzioni e politica davanti alla sfida più grande”, aggiunge: “Pandemia, cambiamenti climatici e contaminazione ambientale ci hanno dimostrato che attorno alle questioni alimentari si gioca una grande sfida per il futuro della salute e della terra. Queste minacce multisettoriali ci impongono di collaborare e promuovere approcci transdisciplinari come One Health, un ragionamento sistemico che collega tra di loro salute umana, animale, vegetale e ambientale per prevenire rischi per la salute per persone e animali, raggiungere la sicurezza alimentare e preservare le risorse naturali”.

La prima edizione di One Health Award si concluderà domenica 16 ottobre con l’interessante incontro “Cibo e salute globale” che vedrà dialogare la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni e Niko Romito, lo chef 3 stelle Michelin sostenitore anche del ruolo sociale dell’alimentazione: “Nutrire gli altri è una grande responsabilità, richiede conoscenze e competenze complesse. Il cuoco di oggi deve saper scegliere prodotti e tecniche di trasformazione consapevolmente, pensando alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Non solo: è importante impegnarsi anche per democratizzare il cibo buono, far sì che la creatività non sia fine a sé stessa, ma diventi utile a trasformare il nostro sistema alimentare”.Grande attesa, tra i tanti eventi in programma, per lo spettacolo di venerdì 14 ottobre alle 21.30 al Teatro Comunale con lo spettacolo "SANI! Teatro fra parentesi" di e con Marco Paolini: "Vedremo sulla scena un enorme castello di carte a testimonianza della fragilità dell'equilibrio di ogni sistema ecologico, naturale o artificiale. Ma non basta avere consapevolezza, in una crisi servono coraggio e immaginazione, perchè tornare a prima non si può, desiderarlo è umano ma non è utile nè pratico". Lo stesso venerdì 14 ottobre, l'apertura del "One Health Award" sarà alle 18 all'UniTe con la lectio magistralis di Stefano Bertuzzi, CEP dell'American Society fro Microbiology oltre che consulente della Casa Bianca. E' gratuita la partecipazione a tutti gli eventi, spettacolo di Paolini incluso: basta compilare il form all'indirizzo https://onehealthaward.it/partecipa/

ASCOLTA IL DIRETTORE DELL'IZS NICOLA D'ALTERIO