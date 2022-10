IL MIGLIOR RISTORANTE D'ITALIA E' QUELLO DI NIKO ROMITO

Se il MOM di Fano Adriano è una new entry, la presenza nella guida del Gambero Rosso del ristorante Reale di Niko Romito è una solida conferma. Anzi, il Reale del pluristellato chef abruzzese è risultato il miglior ristorante d'Italia con il punteggio di 96/100 ed il menu-degustazione è stato riconosciuto come la miglior proposta vegetariana. "La scelta di dedicare il percorso di degustazione al vegetale non è stata facile, ma è stata un’evidenza per me. Questo menu non è figlio di una tendenza, è il compimento di un lavoro di ricerca che portiamo avanti da oltre vent’anni. Oggi il vegetale è ciò che meglio esprime la mia filosofia di cucina e, soprattutto, la mia visione del futuro. Cucinare per me significa prima di tutto fare ricerca per aprire delle nuove strade, ed è con il vegetale che ho sempre avuto le sfide tecniche e creative più stimolanti. Grazie a tutto il mio gruppo", dichiara Niko Romito