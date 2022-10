BETAFENCE DI TORTORETO, LA PRESIDIAD CONFERMA INVESTIMENTI MA GLI OPERAI RESTANO A CASA

Doveva essere l'occasione per compiere il tanto atteso "passo avanti" e invece l'incontro in videoconferenza di ieri, tra Regione Abruzzo, sindacati e due rappresentanti dell'inglese Presidiad, si è rivelato l'esatto contrario. Un passo indietro, quasi. Perchè nulla cambia - di fatto - per lo stabilimento della Betafence di Tortorto, visto che la Presidiad ha confermato sì di voler investire fino a 1 milione di euro e che l'operatività aziendale crescerà...ma decine e decine di dipendenti continuano a rimanere a casa e nulla sembra prospettarsi di concreto per il loro rientro in azienda. Totalmente insoddisfatti i rappresentanti sindacali di Fim Cisl, Marco Boccanera, Fiom Cgil, Natascia Innamorati e Uilm Uil, Gianluca Di Girolamo che nelle prossime ore convocheranno un incontro pubblico per dettagliare nel merito l'inconsistenza del tavolo svoltosi ieri