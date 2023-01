NASCERÀ A TERAMO UNA DELLE PRIME CENTRALI IDROGENO ITALIANE?

La Regione Abruzzo riceverà 25 milioni di euro dal Ministerio dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito dell’assegnazione dei fondi – 500 milioni in totale – stanziati dal PNRR e recentemente ripartiti dal Governo con un apposito decreto per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.

In Abruzzo sarà costruito il primo impianto che produrrà idrogeno verde con capacità compresa tra 1 e 10 MW. Potrà diventare un valido sostegno all’economia regionale, alle tante imprese che vedranno una diminuzione dei costi energetici, specialmente quello del metano, nonché un volano per l’occupazione su tutto il territorio.

in tema di sostenibilità ambientale, la Regione ha ricevuto di recente 63 milioni di euro del PNRR, a cui si aggiungono ulteriori risorse per la circolarità. Adesso c’è da scegliere dove realizzare l’impianto e, secondo indiscrezioni regionali, la scelta potrebbe cadere tra l’hinterland Pescara - Chieti o l’area industriale di Teramo, che presenta molte aziende dismesse e un buon collegamento con la Teramo - Mare. La proposta è sul tavolo della Regione, la politica teramana dovrebbe far sentire la sua voce