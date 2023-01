VIDEO/ SUPERBONUS, FERMI I LAVORI PER MANCANZA DI LIQUIDITA'

Manca il credito, manca la liquidità per le imprese e i cantieri sono fermi al 90% in provincia di Teramo. Forse riapriranno, ma al momento tutto è fermo. Ci sono problemi grossi anche per le imprese. C'è il rischio di decreti ingiuntivi da parte delle imprese sul committente. L'allarme è stato lanciato sempre oggi, durante una conferenza stampa dall'ordine degli architetti della provincia di Teramo.

