ALLA SALPA I LAVORATORI IN CAMPO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Martedi 31 gennaio riparte, speriamo con un impegno diverso da parte aziendale visto i diversi precedenti, il confronto per dare, finalmente, anche alle Lavoratrici e Lavoratori Salpa il rinnovo del contratto aziendale scaduto nel 2012.

Mentre venerdi 3 febbraio incontro importante tra azienda, Rsu, Sindaco Di Roseto e Fai Cisl, Flai cgil.

Terzo incontro che dovrà, per noi, avere unità di intenti, percorsi su un piano industriale serio e credibile finalizzato alla realizzazione di impegni che l'azienda si è assunta nel territorio a tutela della crescita produttiva ed occupazionale.

Impegni assunti dalle parti nelle varie sedi istituzionali.

Ci auguriamo arrivino segnali positivi, diversi da quelli a noi noti che l'azienda ha avuto negli ultimi anni, magari già partendo da un primo riconoscimento da riscontrare all'incontro del 31gennaio a tutte le Lavoratrici e Lavoratori del bonus carburanti più volte chiesto, invano, dalle nostre Rsu. Sarebbe un segnale in controtendenza da precedenti posizioni sbagliate a nostro parere. Le Lavoratrici e i Lavoratori sono risorse utili alla crescita aziendale, non costi.

Siamo sempre stati pazienti, propositivi e corretti nelle relazioni, partendo ad esempio dalle tante provocazioni avvenute, non rispondendo alle stesse.

A noi interessa un'azienda sana, capace al dialogo serio e costruttivo.

È arrivato il momento che tutti dimostrino le professionalità e le responsabilità che si hanno. Senza una svolta da parte di tutti gli attori, difficilmente si avranno risultati.

Importante è che l'azienda creda in ciò che sottoscrive, creda nelle relazioni corrette, costruttive e che diano risposte a tutti.

L'auspicio nostro è che finalmente, in Salpa, si instaurino rapporti simili a quelli che abbiamo in tutte le aziende alimentari in Abruzzo. Noi ci siamo, vedremo i risultati a fine settimana.

Fai Cisl: Franco Pescara,Frida Moulazem

Flai Cgil:Cristiana Bianucci