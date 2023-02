SETTORE AUTOMOTIVE, FINALMENTE IL PRESIDENTE DELL'ANCI CONVOCA IL COORDINAMENTO DEI SINDACI. I SINDACATI LO CHIEDONO DA MESI.

Finalmente qualcosa si muove, almeno nel percorso di presa di coscienza da parte dei sindaci dei Comuni in cui ricadono realtà produttive importanti ma che, se non opportunamente salvaguardate, rischiano di provocare significativi danni sul fronte dell'occupazione e condizionare, non poco, le prospettive di sviluppo ed i livelli produttivi. Dopo cinque mesi di attesa, finalmente, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto nella sua veste di Presidente dell'Anci Abruzzo dà seguito all'annuncio fatto nel corso dell'incontro di ottobre 2022 promosso da Fiom Cgil e Fim Cisl, alla presenza delle Rsu del settore Automotive, dell'Arap, della Provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, e dei vertici di Confindustria. In quell'occasione D'Alberto, nel corso del suo intervento, aveva promesso che si sarebbe adoperato subito per convocare attorno ad un tavolo i sindaci dei Comuni interessati dalla presenza di aziende dell'automotive. Finalmente, dopo mesi di attesa, oggi il presidente dell'Anci Gianguido D'Alberto ha incontrato i segretari provinciali di Fiom Cgil, Natascia Innamorati, e FIM Cisl, Marco Boccanera, per condividere una road map di confronto sulle emergenze del settore Automotive e non solo. D'Alberto convocherà il Coordinamento dei sindaci (tra cui sicuramente, oltre Teramo, quelli dei Comuni di Castellalto e Controguerra ma non solo) intorno al 20 febbraio: al tavolo, che con ogni probabilità si terrà nella sala consiliare della Provincia in via Milli, saranno invitati a partecipare gli stessi sindacati, il neo-presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo ed il presidente dell'Arap Abruzzo, Giuseppe Savini. Un tavolo che, da tempo, i sindacati richiedevano affinchè si tramutino le "manifestazioni d'intenti" da convegno si tramutino al più presto in scelte e azioni concrete