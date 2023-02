IL CORAGGIO DELLE SFIDE: S'INAUGURA DOMANI IL SECONDO SALONE DI PARRUCCHIERIA DI PAOLA DI ODOARDO, E' LA PRIMA VOLTA A TERAMO...



Ci sono due modi di affrontare i momenti difficili dell’economia. Il primo, è quello di sedersi ad aspettare che passi. Il secondo, è quello di combatterla col coraggio delle sfide. La prima, è la strada delle sconfitte, la seconda è la ricetta dei successi. Per questo, ci fa piacere segnalare che domani, domenica 12 febbraio, alle 17, in via Savini 32 a Teramo… comincia una nuova coraggiosa sfida. E’ quella di Paola Di Odoardo, conosciutissima parrucchiera teramana, che ha deciso appunto di lanciarsi in una nuova avventura, aprendo in città il suo secondo salone. Già titolare dell’avviatissima parrucchieria di via del Castello 36, Paola Di Odoardo ha voluto offrire alla propria clientela un secondo indirizzo per la bellezza, scegliendo il locale di via Savini (sotto al “porticato dei Carabinieri”). E’ la prima volta, in città che la titolare di un salone di parrucchieria apre un secondo salone, gestito direttamente con il suo staff. Un risultato importante, che si unisce ad un altro traguardo raggiunto dalla stessa Paola Di Odoardo, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anno di attività in proprio. Una soddisfazione personale, certo, ma anche un segnale importante per tutta l’economia teramana, che sarà adeguatamente celebrato con la premiazione da parte della Camera di Commercio del Gran Sasso. La nascita del nuovo salone, porterà effetti immediati e diretti, con l’assunzione di tre persone, che andranno ad aggiungersi alle 5 già assunte in via del Castello, facendo di questa attività ormai una vera e propria piccola impresa, capace però di sognare e di avere il coraggio delle sfide.