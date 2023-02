CHIUSURA DELLA FILIALE DI INTESA SAN PAOLO DI BISENTI (DAL 24 MARZO), IL SINDACO SAPUTELLI SI MOBILITA E CONVOCA UN CONSIGLIO STRAORDINARIO

Nell'ordine del giorno si legge: «la crisi economico-finanziaria che ha colpito i mercati a partire dal 2008 ha avuto importanti ripercussioni sulla redditività e sulle performance delle banche italiane e quindi sull’organizzazione delle filiali sul territorio nazionale, in questo contesto, le attuali reti distributive bancarie, pensate per incrementare l’efficacia e la prossimità commerciale, non sono state ritenute più coerenti con la ricerca di efficienza del settore. Tenuto conto che: come riportato nella Relazione annuale di Banca d'Italia, tale riorganizzazione della rete degli sportelli da parte degli istituti bancari è continuata anche di recente, tanto che “lo scorso anno il numero di sportelli bancari è sceso del 4,1 per cento, a circa 29.000 unità (del 15,0 per cento rispetto al 2008)”; contestualmente è proseguita la diffusione dei canali distributivi digitali; alla fine dell’anno il 62 per cento delle famiglie poteva accedere al proprio conto di deposito attraverso questa modalità e il 54 per cento poteva effettuare funzioni dispositive (sempre secondo la Relazione di Banca d’Italia);

Rilevato che: tali operazioni di razionalizzazione della rete di filiali dei principali istituti creditizi ha interessato, anche il Comune di Bisenti, che già è interessato da fenomeni di spopolamento; che da notizie assunte presso la Dirigenza di Intesa San Paolo la filiale di Bisenti si avvia alla chiusura a partire dal prossimo 24 marzo p.v.; sul medesimo territorio già nel primo semestre dell’anno 2021 si è proceduto alla chiusura di n. 1 Filiale di Banca Popolare di Bari per trasferimento ad Arsita;

Presto atto che: la Banca Intesa San Paolo costituisce una realtà viva nel territorio bisentino in quanto la stessa è presente da oltre 40 anni dapprima con il nome di Banca dell’Adriatico e poi di Intesa San Paolo;