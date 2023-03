REGIONE / 10 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI

Un fondo da dieci milioni per dare un anticipo di liquidità ai comuni fino a 5mila abitanti. “Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale un mio emendamento di 10 milioni di euro con il quale la Regione interviene a sostegno dei Comuni che si trovano in difficoltà finanziarie per l'attuazione di investimenti in ambito di programmi nazionali o europei”. A dichiarato è il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo. “Il fondo di rotazione, valido fino al 31 dicembre 2024, è finalizzato a dare un anticipo di liquidità e cassa ai Comuni, con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l'intervento”. “Questo sostegno richiesto e atteso da molte amministrazione permetterà di iniziare e di portare a compimento opere che altrimenti sarebbero rimaste ai nastri di partenza. Naturalmente, qualora ai Comuni, saranno anche parzialmente trasferite le risorse dello Stato o dall'Unione Europea queste dovranno essere prioritariamente destinate all'estinzione del debito nei confronti la Regione”.