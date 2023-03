PIU' CULTURA DELLA SICUREZZA, AZIENDA TERAMANA FIRMA ACCORDO INNOVATIVO

La Filcams Cgil Teramo annuncia con grande soddisfazione che nell’azienda Edif, nel sito di Corropoli, si è giunti ad un ottimo accordo sindacale teso all’innalzamento della cultura riguardo la sicurezza sul lavoro. Un’innovativa prassi aziendale riguardo l’aumento delle ore di formazione annue per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro distribuite in maniera costante e ripetitive durante l’anno. Grazie ad alcune riunioni operative, ad incontri sindacali e alla decisione presa dall’assemblea dei lavoratori si è finalmente deciso in azienda di dedicare un piccolo momento ogni mese per un riepilogo delle modalità operative, delle corrette indicazioni riguardo le operazioni di lavoro. Sostanzialmente si attuerà un vero e proprio ripasso veloce di corrette pratiche lavorative in base al decreto legislativo 81 e sarà anche l’occasione da parte dei lavoratori per segnalare eventuali criticità occorse al momento. Si tratta di una vera e proprio prassi aziendale innovativa riguardo la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro che non è, al momento ancora diventata legge, ma che è oggetto di attenzione per la riforma del sistema formativo obbligatorio per la sicurezza sul lavoro. La grande soddisfazione deriva non solo da un ottimo sistema che consente di migliorare e aumentare le difese riguardo i rischi nei luoghi di lavoro, ma aver ottenuto ore di formazione aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge. La Edif non solo si è impegnata a svolgere break formativi mensili in materia di sicurezza sul lavoro in maniera aggiuntiva rispetto al decreto legislativo 81, ma ha anche previsto, grazie alle richieste sindacali, che queste ore rientrassero nelle ore retribuite ai lavoratori. Si tratta di brevi momenti ripetuti nel tempo che hanno il compito fondamentale di operare un vero e proprio “refreash” riguardo movimenti, operazioni manuali, compiti quotidiani e ripetitivi. Gli ultimi studi condotti per l’apprendimento e l’andragogia hanno rilevato l’efficacia di momenti brevi e ripetitivi nel tempo per aumentare la percentuale di lavoro corretto e, quindi, abbassare i rischi nei luoghi di lavoro. Già la Conferenza Stato Regioni nel 2016 dava indicazioni riguardo il nuovo concetto di formazione all’interno dei luoghi di lavoro, considerando il “life long learning” come il nuovo metodo di apprendimento e di formazione per migliorare il clima di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. La formazione permanente e continua per evitare infortuni e rischi all’interno dei luoghi di lavoro. Per questo come Filcams Cgil Teramo siamo molto soddisfatti di poter scrivere queste righe e di annunciare che nella nostra Provincia l’azienda Edif sperimenterà il nuovo sistema formativo in aggiunta alle ore obbligatorie di legge riguardo la Sicurezza sul lavoro. Siamo convinti che la strada migliore per parlare di Sicurezza sul lavoro sia quella di poter creare sinergie per aumentare la cultura della sicurezza. Riteniamo come Organizzazione Sindacale che le “sanzioni” e i “controlli” siano un aspetto importante, ma riusciremo ad abbassare quelle terribili percentuali di infortuni e morti sul lavoro solo quando la cultura per la sicurezza sul lavoro sia penetrata all’interno di aziende e lavoratori. E’ forse il tema più importante, perché la salute è il bene più importante per cittadini, persone, lavoratori. Per queste ragioni ci siamo sentiti in dovere di elogiare e rendere pubblica questa buona prassi che dal mese corrente partirà in un’azienda del nostro territorio. Con la consapevolezza che il Sindacato non farà mai sconti a nessuno e cercherà di essere sempre vigile e attento per migliorare e aumentare la consapevolezza e la cultura della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

Mauro Pettinaro

Segretario Generale FILCAMS CGIL – Teramo