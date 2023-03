L'ABRUZZO E' LA REGIONE PIU' RICCA DEL SUD, MA I TERAMANI SONO I PIU' POVERI D'ABRUZZO

Inoltre nel Sud e Isole e ancor più in regione più rapido è l’impoverimento della struttura demografica. Scende il peso dei giovani sul totale dei residenti e aumenta la quota di over 65 con previsioni di ulteriore peggioramento.

Severo è il pericolo che tali fenomeni, se non saranno attuate efficaci politiche per arginarli, porteranno gravi conse- guenze: il Mezzogiorno vedrà precipitare la popolazione in età attiva e, quindi, anche la forza lavoro necessaria per sostenere quella che è stata ed è la ricchezza sua e, grazie alle migrazioni, anche dell’area centrale e, in misura anche maggiore, settentrionale. Inoltre, all’aumentare della popolazione anziana aumenterà anche la domanda di servizi sa- nitari e socio-assistenziali la cui offerta già allo stato attuale, come si vedrà in uno dei prossimi numeri di Temi e Pro- blemi, nel Meridione appare insufficiente e inadeguata ed è destinata a peggiorare al diminuire del gettito fiscale che la finanzia. Il ritardo del Mezzogiorno, insomma, potrebbe provocare quello che la SVIMEZ ha definito uno “tsunami demografico” e le risorse del PNRR rappresentano un’occasione irripetibile che il Paese tutto non può permettersi il lusso di perdere. Una delle sei missioni del PNRR è, infatti, “Inclusione e coesione” con uno stanziamento di quasi 30 miliardi di €. Al suo interno sono previsti "Interventi speciali di coesione territoriale", per la riduzione dei divari tra le diverse aree del paese: demografici, sociali economici e di servizi tra zone interne/rurali, montane, periferiche e urbane e nello sviluppo delle competenze, degli investimenti. I due interventi attraverso i quali si prevede di conseguire tali obiettivi sono il Piano per la resilienza delle zone interne, periferiche e montane (830 milioni di euro) e i Progetti per lo sviluppo del Sud (1,1 miliardi di euro). A ciò si aggiunge il Fondo complementare che prevede 2,5 miliardi di euro di cui 1,8 milioni per interventi nelle aree del terremoto 2009 e 2016, 300 milioni per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade delle Aree interne e 350 milioni in favore degli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.