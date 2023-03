AUTOMOTIVE, CONVOCATO IL TAVOLO IN PROVINCIA MA LA PUREM DICE "NOI NON CI SAREMO". SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA

Niente da fare. La Purem by Eberspaecher non ci sarà al tavolo che il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ha convocato alla presenza di sindaci, sindacati e Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale, in via Milli, per il prossimo 30 marzo pomeriggio. Un tavolo interamente dedicato all'Automotive, come ampiamente e ripetutamente chiesto dai sindacati Fiom Cgil della segretaria Natascia Innamorati e Fim Cisl del collega Marco Boccanera, e in particolare per sviscerare il caso "Purem by Eberspaecher", quello più recente e che desta fortissime preoccupazioni per le prospettive reali di salvaguardia dei livelli occupazionali alla luce della prospettata delocalizzazione all'estero, tra Germania e Romania, della produzione oggi in capo allo stabilimento della Purem a Villa Zaccheo (Castellalto). Niente da fare. La società ha risposto picche, nella pec notificata nelle scorse ore alla Provincia motivando la propria assenza al tavolo così: "Non appena avremo concluso le implicazioni e una chiara comprensione dei piani dei nostri clienti, la contatteremo", scrive la multinazionale. Società che, giusto per ricordare alcuni numeri, in piena pandemia ha fatturato circa 148 milioni di euro e occupa una 70ina di addetti nel sito teramano con una spesa per il personale di poco più di 2 milioni di euro, ora pronta non solo a tenere fuori lo stabilimento teramano da una intera linea produttiva spostata nella sola Romania ma anche a portare in Germania un altro asset.

I sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil hanno disdetto la partecipazione al tavolo relativo alla vertenza Purem (che andava, forse, affrontata in separata sede rispetto al tavolo generale sull'Automotive) pur dicendosi sempre disponibili a sedersi, con il resto degli interlocutori al tavolo di crisi che avevano richiesto per primi proprio al presidente D'Angelo. Domani pomeriggio i due segretari provinciali terranno un'assemblea sindacale straordinaria coi i lavoratori della Purem e non si escludono altre iniziative. Tra queste, un eventuale sciopero.