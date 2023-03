AUTOMOTIVE IN CRISI, LUNEDÌ GLI OPERAI DELLA PUREM DI VILLA ZACCHEO SCIOPERANO COMPATTI

La decisione è arrivata nel corso dell'assemblea sindacale straordinaria di oggi pomeriggio con i segretari provinciali Fim Cisl, Marco Boccanera, e Fiom Cgil, Natascia Innamorati. Si sciopera. Gli operai della Purem di Villa Zaccheo di Castellalto, lunedì mattina, per otto ore, incroceranno le braccia in segno di protesta contro la mancata presenza dei vertici aziendali della multinazionale al tavolo convocato per il 30 marzo dal presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ma soprattutto per accendere concretamente i riflettori su destino a forte rischio per la tenuta della produzione nel sito teramano e dei livelli occupazionali. Nel corso dell'assemblea si è deciso di adottare ogni azione utile a far parlare delle mancate risposte da parte della direzione aziendale rispetto al piano che sta intraprendendo, con grosse commesse dirottate all'estero che costringono lo stabilimento di Villa Zaccheo ad incrinare i volumi di lavoro in loco. Le prospettive non sono affatto chiare nè vengono chiarite. nonostante le reiterate richieste avanzate dai sindacati FIm Cisl e Fiom Cgil puntualmente liquidate con mail e pec di risposta...in lingua inglese. L'adesione allo sciopero di lunedì 27 marzo sarà al 100 per cento