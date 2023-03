A CONTROGUERRA NASCE UN NUOVO POLO LOGISTICO: DARA' LAVORO A 60 PERSONE

In sala Consiliare del Comune di Controguerra alla presenza del Sindaco Franco Carletta dell’Assessore Urbanistica Mauro Scarpantonio e il Consiglio Comunale la Carlini Gomme Srl, rappresentata da Carlini Daniele e Felicioni Filippo ha presentato a Controguerra il nuovo polo logistico, che sorgerà presso la strada provinciale 1 nella zona Bonifica del Tronto su un’area di circa 250.000 mq, in cui sarà possibile realizzare una struttura logistica di circa 100.000 mq, 2.000 mq per uffici e servizi, ed un’area pubblica di circa 25.400 mq di cui 7.100 mq destinati a verde pubblico e 18.300 mq destinati a parcheggio, in attuazione a quelle che sono le previsioni urbanistiche ed in particolare del comparto 12. Il polo logistico sarà integrato con il territorio circostante sia come impatto della struttura sul paesaggio agricolo che quello della viabilità, sarà energeticamente autosufficiente con una copertura integrata con l’impianto fotovoltaico per aumentarne la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale. Nel 2023 inizieranno i lavori per la realizzazione del primo stralcio con un struttura di 40.000 mq, in cui saranno movimentati circa 5 mln di pneumatici, con un flusso giornaliero di circa 40 camion.

La Carlini Gomme nasce nel 1955 come ricostruttore di pneumatici, negli anni affianca alla produzione la commercializzazione dei pneumatici nuovi, fino ad arrivare nei primi anni 2000 ad abbandonare la ricostruzione e concentrarsi nella distribuzione dei pneumatici nuovi. Dal 2006 l’azienda inizia ad aprire depositi logistici nelle principali città Italiane, ad oggi la Carlini Gomme è presente su tutto il territorio nazionale con 10 magazzini e una superficie coperta di circa 105.000 mq, di cui 33.000 mq nella vicina Monsampolo, il fatturato del gruppo è pari a 267 mln nel 2022 con 250 dipendenti oltre a 110 commerciali con contratto di agenzia, nel nuovo polo logistico

saranno impiegati circa 60 dipendenti a cui dovrà essere aggiunto tutto l’indotto.

La nuova struttura sarà dotata di moderne tecnologie per migliorare la sicurezza nei posti di lavoro grazie ad impianti semiautomatici.

L’insediamento oltre a creare benefici economici e sociali per il territorio sicuramente ha già ottenuto un primo risultato, quale quello di recuperare tutte le aree dal degrado in cui vivevano. Sarà inoltre curato l’impatto sul territorio con un’ampia area verde a corredo della struttura. I parcheggi pubblici saranno a servizio dell’intero comprensorio industriale, così come ci sarà un miglioramento sulla viabilità interna. Il Centro Logistico permetterà di sviluppare l’indotto ed è già in costruzione lungo la SP1 una struttura ricettiva con servizio bar e mensa.