CASO PUREM / I SINDACATI: «PARLIAMO DA ANNI DEI RISCHI PER L'AUTOMOTIVE TERAMANO»

Come si fa ad accettare che una multinazionale sana al punto da aver maturato utili da 147 milioni di euro in piena pandemia possa decidere di spostare importanti produzioni all'estero? Come si fa ad accettare che si possa mettere a rischio 80 dipendenti e le loro famiglie senza ottenere neanche che la Direzione accetti di sedersi ad un tavolo convocato in Provincia? Come si fa a spiegare agli interinali che rappresentano la metà dei dipendenti della Purem che l'azienda per cui lavorano con impegno e garantendo risultati straordinari, restino alla porta senza tutele? Importante la presenza in segno di solidarietà oggi dei lavoratori delle altre aziende di Villa Zaccheo.

