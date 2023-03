CASO PUREM / D'ANGELO E QUARESIMALE: «NON CI FERMEREMO DAVANTI A NULLA PER AIUTARE QUESTI LAVORATORI»

Le istituzioni non sono rimaste sorde alla chiamata degli operai della Purem. Il primo ad arrivare oggi, tra le Istituzioni invitate, il presidente della Provincia di Teramo Camillo D Angelo che ha annunciato che replicherà con una dura lettera alla Purem contestando la scelta di non sedersi al tavolo di crisi dell'Automotive. Poi, a seguire, l'assessore regionale Pietro Quaresimale che convocherà a giorni un tavolo regionale, il vice capogruppo PD in Regione Dino Pepe, il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci. Per ultimo, alle 10.45, il Presidente dell'Anci e sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto.

