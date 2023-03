NASCE IN PIENO CENTRO “GIRAPOLLO” UN’ORIGINALE ROSTICCERIA A TEMA

Si chiama “Girapollo” la nuova, originale rosticceria che da domani, 1 aprile, aprirà in via Nazario sauro 88. L’idea è di Samantha Di Giulio e Alex Staffolani, moglie e marito, con un passato nel settore, lei è stata banconista e lui cuoco bracerista.

“ Abbiamo voluto creare qualcosa che si basasse sulla carne più mangiata al mondo il POLLO ... Magro salutare cotto in maniera sana... - spiegano - e abbiamo voluto puntare sulla cottura più antica del Mondo, lo spiedo, ma rendendolo moderno, arrichendolo con salse preparate da noi e realizzate con ingredienti di alta qualita'”

Un menù costruito proprio sul pollo, e quello in salsa è forse il prodotto di punta, ma anche la focaccia farcita con ricette gourmet merita un attimo di devozione e non è certo il solito panino”. Tra le idee, merita una segnalazione anche il “sushipollo roll”, cotto con una croccante panatura esterna. E siccome il pollo non vuole sentirsi solo, ecco patate arrosto e contorni tutti cotti al vapore, per mantenere le proprietà nutritive. Ultima citazione, ma solo in attesa di provare tutto il menù, quella che dedichiamo alle focacce, farcite con pollo sfilacciato a bassa temperatura, il cosiddetto pulled chiken.”

Gita pollo apre domani mattina alle 10… un’esperienza da provare assolutamente.