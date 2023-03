CONFAPI, 75 ANNI DI GRANDI IMPRESE: PREMIATE TRE NOTE AZIENDE TERAMANE

La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, nata, nel 1947 insieme alla Costituzione Italiana, ha celebrato questo anniversario, nella giornata di ieri, 29 Marzo, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, un evento che ha visto la partecipazione di più di mille imprenditori provenienti da tutta Italia.

All’appuntamento, moderato dal giornalista Nicola Porro, erano presenti il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che ha presentato anche il nuovo codice degli appalti appena approvato.

Un importante appuntamento per riaffermare il ruolo vitale delle piccole e medie industrie nel tessuto produttivo italiano, la forza più sana e costruttrice della nazione, così definita dal Presidente nazionale Camisa aprendo i lavori, nonché l’occasione per conferire riconoscimenti alle aziende associate storiche che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, in particolare, per l'Abruzzo e per Teramo, sono state premiate la Marcozzi Costruzioni srl nella persona dell’ing. Ennio Marcozzi, la Fracassa Rinaldo srl nella persona del suo fondatore Rinaldo Fracassa e la Lesti Pallets srl nella persona del legale rappresentante Enea Lesti.