CRESCE L'INFLAZIONE, "GRAN GUIZZA" AUMENTA GLI STIPENDI DEI DIPENDENTI

È stato siglato un importante accordo tra sindacato ed azienda presso la Gran Guizza di Popoli dopo la richiesta sindacale di tamponare un po' l'alto tasso di inflazione che sta erodendo i salari.

L’azienda è venuta incontro alle richieste anticipando risorse economiche su temi che sarebbero stati discussi nel rinnovo del contratto integrativo in scadenza a fine anno.

È stato ritoccato per alcuni e inserito da giugno per le lavoratrici e lavoratori il ticket pasto. Ogni mese, se presenti, le lavoratrici e i lavoratori, tutti, avranno un aumento di oltre 60 euro.

A questo vanno aggiunti gli importanti aumenti che il contratto nazionale a gennaio ed aprile 2023 ha portato.

Il totale di questi aumenti mensili superano i € 100.

Infine, non da poco, le richieste sindacali nazionali portano anche la decontribuzione confermata per il 2023 con aumenti per redditi sino a € 35000,00 a partire da luglio e sino a dicembre. Il sindacato sta chiedendo al governo di rendere strutturale la decontribuzione.

In Gran Guizza è stato erogato a febbraio il premio aziendale tassato al 5%.

Importante il Iavoro delle Rsu a cui va il ringraziamento per il quotidiano Iavoro al fianco delle lavoratrici e lavoratori.

In Gran Guizza è stato istituito il CUG, Comitato Unico di Garanzia, a sostegno di eventuali situazioni di disagio.

Fai Cisl Abruzzo Molise e Flai Cgil Abruzzo Molise hanno scritto una lettera al Sindaco di Popoli chiedendo un intervento suIl’ampliamento del parcheggio antistate lo stabilimento e risolvere il grave problema della scarsa illuminazione nel parcheggio, ci auguriamo un intervento risolutivo a tutela della sicurezza verso gli interessati all’uso del parcheggio.