LAVORO / QUARESIMALE INCONTRA TAMUSSI, PRESIDENTE DI ANPAL SERVIZI



Massima collaborazione e scambio continuo di professionalità sono i capisaldi fondanti sui quale si muove l'intesa tra Regione Abruzzo e Anpal Servizi. Stamane il neo presidente Massimo Temussi, è stato ospite dell'assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale per un incontro legato all'attività in materia di lavoro da parte della Regione. "Con Anpal Servizi - ha detto Quaresimale - è ormai consolidato un rapporto collaborativo che interessa soprattutto i Centri per l'impiego regionale. L'apporto che riesce a garantire Anpal Servizi alle strutture regionali permette di erogare al meglio i servizi del lavoro diretti ai cittadini. E' chiaro che nel disegno di potenziamento dei Cpi questo forte ruolo collaborativo di Anpal Servizi è destinato a crescere e non è un caso che su questo fronte il Presidente ha confermato la piena disponibilità dell'Agenzia". A Temussi l'assessore Quaresimale ha illustrato il programma di potenziamento dei Cpi che sta portando avanti la Regione Abruzzo, a cominciare dalla gestione del programma GOL. "L'Abruzzo è in linea con la tempistica indicata dal Ministero in ragione soprattutto delle scadenze legate al PNRR in quanto il programma in parte è finanziato con questi fondi. In Abruzzo la formazione dei disoccupati profilati con GOL è partita e in questi giorni si stanno facendo i primi esami di certificazione delle competenze acquisiti con i corsi di formazione. A tempo debito tracceremo i primi bilanci del programma, in questa sede è opportuno ribadire che il programma va avanti". Ma non solo di lavoro si è parlato con il numero uno di Anpal. La collaborazione prosegue nel campo della formazione degli operatori del Cpi, nell'ambito del raccordo tra Cpi e scuole superiori nel programma Transizione scuola-lavoro e nell'ambito delle crisi aziendali attraverso il Cicas regionale. A chiusura dell'incontro l'assessore Quaresimale e il presidente Temussi hanno visitato il Centro per l'impiego di Pescara, intrattenendosi con gli operatori del Cpi e con il pubblico presente.