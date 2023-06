Giocare Online: Come Capire se un Casinò è Sicuro e Affidabile



La curva del gioco online è in costante crescita da anni e non accenna a calare. Per rispondere ai bisogni degli utenti e tenersi al passo con i tempi, il numero di operatori che si è lanciato sul web aumenta ogni giorno. Con il dilagare di quello che è ormai diventato un vero e proprio fenomeno, stabilire che casinò sicuri con ADM licenza siano davvero tali è diventato una necessità.

È la questione sicurezza, infatti, a creare preoccupazione e a trattenere chi si affaccia a questo mondo dal fare il primo passo su una qualsiasi piattaforma di gioco. Transazioni di denaro e iscrizione ai portali degli operatori sono elementi necessari quando si decide di iniziare a giocare online. Entrambe cose collegate all’inserimento di dati sensibili che, se non si tiene in considerazione diversi fattori, può essere pericoloso divulgare.

Ma come fare a distinguere i casinò affidabili e sicuri da quelli che, invece, non lo sono?

Controllare Sempre la Licenza del Casinò

Il primo passo per stabilire quale sito sia affidabile o meno è controllare la licenza di cui è provvisto. In Italia, bookmakers per scommesse sportive e casinò vengono regolamentati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nello specifico, questo ente statale si occupa di rilasciare la licenza ADM (ex AAMS), necessaria per operare nel Bel Paese.

Un’altra delle sue funzioni è quella di oscurare tutti i siti di quei casinò online che non hanno i requisiti necessari per offrire servizi sul suolo nazionale. Per trovare un casino online sicuro in Italia, si può quindi controllare la lista in costante aggiornamento degli operatori verificati dall’Agenzia.

È possibile determinare di quale licenza siano provvisti casinò e bookmakers direttamente dai loro website. Sarà infatti riportato all’interno di una delle sezioni riguardanti le Policy, T&C o quella di presentazione.

Se in possesso di quella ADM, è anche possibile che sia presente il simbolo o badge dell’Agenzia in fondo alle diverse pagine del sito del casinò in questione.

Perché Provare i Giochi Demo è Importante

Se la licenza ADM (ex AAMS) non fosse abbastanza, si possono ricavare informazioni sulla sicurezza di un casinò anche dalla libreria di giochi disponibili. Molti operatori online permettono agli utenti di provare alcuni prodotti presenti nel loro catalogo in modo gratuito.

Farlo non è solo utile a stabilire se le offerte proposte siano in linea con i propri gusti o meno. In questo caso, a dare degli indizi importanti sono i provider e gli sviluppatori dei giochi.

Tra i nomi più autorevoli del settore ci sono, ad esempio: NetEnt, Microgaming e PlaySoft. Se il sito web su cui state pensando di iscrivervi, propone giochi sviluppati da aziende con reputazioni simili, è molto probabile che sia un operatore affidabile sul quale giocare in tranquillità.

La Prova del 9: Metodi di Pagamento Disponibili

Un altro step fondamentale è esaminare i metodi di pagamento proposti. Un casino sicuro in Italia, infatti, permetterà ai propri giocatori di effettuare pagamenti e prelevare le vincite attraverso canali ben verificati.

Tra quelli più comuni e utilizzati dagli operatori autorizzati nel nostro Paese ci sono PayPal e Skrill. Ma viene anche offerta la possibilità di usare carte di credito e debito, come MasterCard e Visa. Tutti metodi di pagamento ben conosciuti e di cui è garantita l’affidabilità e la sicurezza.

Inoltre, sempre più operatori online permettono di utilizzare anche criptovalute per effettuare pagamenti e ritiri. La procedura è abbastanza semplice, se si dispone di un portafoglio digitale adatto basta collegarlo al proprio profilo sul sito del casinò online.

Queste monete alternative hanno tra i numerosi vantaggi quello di essere sicure per natura. La tecnologia blockchain sulla quale si basano, permette di operare in modo completamente anonimo e di lasciare una traccia indelebile della transizione.

Su internet, proteggere i propri dati sensibili è una necessità, per questo l'anonimato garantito dalle criptovalute è particolarmente utile. Invece, l’impossibilità di modificare in seguito o cancellare la traccia lasciata dal pagamento, costituisce a tutti gli effetti una prova da usare in caso di eventuali scam.

Tiriamo le Somme

Ci sono diversi modi per trovare un casino online AAMS sicuro in Italia sul quale giocare senza correre pericoli. Essere provvisti della licenza ADM (ex AAMS) è probabilmente l’elemento più importante, dato che ne assicura l’approvazione statale.

Provare i giochi e controllare i metodi di pagamento sono la ciliegina sulla torta. Aiutano non solo a verificare l’affidabilità del casinò scelto, ma permettono anche di farsi un’idea su ciò che ci aspetta una volta cliccato il tasto “Iscriviti”.